В Германии один человек погиб и несколько серьезно пострадали в результате непогоды

В Берлине и земле Бранденбург один человек погиб и несколько серьезно пострадали в результате сильного шторма.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Вечером в понедельник регион накрыли дожди с сильным ветром. В Берлине сила шквалов достигала 108 км/ч. Местная пожарно-спасательная служба всего за полтора часа зафиксировала более 500 вызовов, в Бранденбурге зарегистрировали 1200 просьб о помощи. Чаще всего речь шла о падении деревьев.

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В лесу Шпандау в Берлине придорожное дерево упало на движущийся автомобиль, в результате чего водитель погибла. Сначала возникла путаница с двумя погибшими, так как об инциденте сообщили два отдельных полицейских участка.

Также в результате падения дерева на автомобиль пострадал еще один человек.

Кроме того, тяжелые травмы получил велосипедист, на которого упало дерево. В Тегельском лесу ветки серьезно травмировали пешехода.

Берлинская пригородная электричка S-Bahn на некоторое время полностью приостановила движение из-за веток на путях. Вечером поезда постепенно начали курсировать, но в ограниченном количестве. На утро вторника на большинстве линий сохраняются задержки.

Перекрыли также важную железнодорожную ветку между Берлином и Гамбургом, уборка дерева с путей заняла несколько часов.

Сильные бури для Берлина являются относительно редким явлением, в отличие от некоторых других регионов Германии. Один из самых сильных штормов был в июле 2002 года, когда шквалы достигали 152 км/ч. Тогда в Берлине и Бранденбурге погибли восемь человек и более 40 пострадали.

Напомним, в начале июня сильный шторм привел к подтоплениям и эвакуации ТРЦ в столице Румынии Бухаресте.

В Чехии в результате грозы на ферме погибли около 800 свиней.