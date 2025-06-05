На фермі у Чехії внаслідок грози загинули близько 800 свиней

У Чехії внаслідок знеструмлення ферми під час грози загинули 800 свиней, які перебували у закритому хліві без природної вентиляції.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Випадок стався у селі Залужани неподалік міста Пршибрам на заході країни під час грози в ніч проти 5 червня.

"Через грозу зупинилася робота вентиляційної системи, свині перегрілися і задихнулися. Гроза також вивела з ладу наявне резервне живлення", – повідомили у державній ветеринарній службі.

Загиблих тварин завантажують у транспорт для подальшої утилізації на спеціальному підприємстві. На допомогу фермі залучили співробітників місцевої пожежно-рятувальної служби.

Останній подібний випадок стався у Чехії в 2014 році, тоді загинули 1300 тварин.

У Греції внаслідок сильного шторму восени 2023 року загинули понад 200 тисяч тварин.

У 2021 році в горах на півдні Грузії під час грози загинули 530 овець.