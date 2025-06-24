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Франція організувала перший евакуаційний рейс для своїх громадян в Ізраїлі літаком ВПС

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Новини — Вівторок, 24 червня 2025, 11:35 — Марія Ємець

З Ізраїлю вирушив евакуаційний рейс Франції для її громадян, який виконає військово-транспортний літак.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у своєму X.

Барро опублікував фото військово-транспортного літака Франції, у який завантажуються люди, та зазначив, що він готується до вильоту з Тель-Авіву до Кіпру. 

"За цим будуть наступні. Подяка посадовцям міністерства у справах Європи і закордонних справ за їхню роботу", – зазначив міністр. 

Перед тим вранці посольство Франції в Ізраїлі повідомляло, що на рейсі будуть близько сотні пасажирів.

Вихідними літаки ВПС Німеччини евакуювали з Ізраїлю понад 60 громадян. 

Нагадаємо, на початку доби 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, "після чого війна буде вважатися закінченою".

Ізраїль підтвердив, що пристав на американську пропозицію про двостороннє призупинення бойових дій з Іраном, але відповість силою на порушення домовленості. Невдовзі після того Ізраїль заявив, що вважає перемир’я порушеним. 

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Франція Ізраїль
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