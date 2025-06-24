Франція організувала перший евакуаційний рейс для своїх громадян в Ізраїлі літаком ВПС
Новини — Вівторок, 24 червня 2025, 11:35 —
З Ізраїлю вирушив евакуаційний рейс Франції для її громадян, який виконає військово-транспортний літак.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у своєму X.
Барро опублікував фото військово-транспортного літака Франції, у який завантажуються люди, та зазначив, що він готується до вильоту з Тель-Авіву до Кіпру.
Le premier vol militaire acheminant les ressortissants français de Tel Aviv vers Chypre s'apprête à décoller. D'autres suivront. Merci aux agents du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour leur mobilisation. pic.twitter.com/OcGvnVMCp0– Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) June 24, 2025
"За цим будуть наступні. Подяка посадовцям міністерства у справах Європи і закордонних справ за їхню роботу", – зазначив міністр.
Перед тим вранці посольство Франції в Ізраїлі повідомляло, що на рейсі будуть близько сотні пасажирів.
🤝🇫🇷 Tel Aviv, 7h30 : les équipes consulaires de @franceenisrael, @FranceJerusalem et @CdCMAE accueillent les 100 passagers (Français de passage, cas médicaux et humanitaires) du premier vol militaire A400M engagé par la France. pic.twitter.com/CEA7p3Deac– La France en Israël (@franceenisrael) June 24, 2025
Вихідними літаки ВПС Німеччини евакуювали з Ізраїлю понад 60 громадян.
Нагадаємо, на початку доби 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, "після чого війна буде вважатися закінченою".
Ізраїль підтвердив, що пристав на американську пропозицію про двостороннє призупинення бойових дій з Іраном, але відповість силою на порушення домовленості. Невдовзі після того Ізраїль заявив, що вважає перемир’я порушеним.