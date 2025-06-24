Франція організувала перший евакуаційний рейс для своїх громадян в Ізраїлі літаком ВПС

З Ізраїлю вирушив евакуаційний рейс Франції для її громадян, який виконає військово-транспортний літак.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у своєму X.

Барро опублікував фото військово-транспортного літака Франції, у який завантажуються люди, та зазначив, що він готується до вильоту з Тель-Авіву до Кіпру.

Le premier vol militaire acheminant les ressortissants français de Tel Aviv vers Chypre s'apprête à décoller. D'autres suivront. Merci aux agents du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour leur mobilisation. pic.twitter.com/OcGvnVMCp0 – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) June 24, 2025

"За цим будуть наступні. Подяка посадовцям міністерства у справах Європи і закордонних справ за їхню роботу", – зазначив міністр.

Перед тим вранці посольство Франції в Ізраїлі повідомляло, що на рейсі будуть близько сотні пасажирів.

🤝🇫🇷 Tel Aviv, 7h30 : les équipes consulaires de @franceenisrael, @FranceJerusalem et @CdCMAE accueillent les 100 passagers (Français de passage, cas médicaux et humanitaires) du premier vol militaire A400M engagé par la France. pic.twitter.com/CEA7p3Deac – La France en Israël (@franceenisrael) June 24, 2025

Вихідними літаки ВПС Німеччини евакуювали з Ізраїлю понад 60 громадян.

Нагадаємо, на початку доби 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, "після чого війна буде вважатися закінченою".

Ізраїль підтвердив, що пристав на американську пропозицію про двостороннє призупинення бойових дій з Іраном, але відповість силою на порушення домовленості. Невдовзі після того Ізраїль заявив, що вважає перемир’я порушеним.