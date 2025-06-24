Франция организовала первый эвакуационный рейс для своих граждан в Израиле самолетом ВВС

Из Израиля отправился эвакуационный рейс Франции для ее граждан, который выполнит военно-транспортный самолет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в своем X.

Барро опубликовал фото военно-транспортного самолета Франции, в который загружаются люди, и отметил, что он готовится к вылету из Тель-Авива на Кипр.

Le premier vol militaire acheminant les ressortissants français de Tel Aviv vers Chypre s'apprête à décoller. D'autres suivront. Merci aux agents du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour leur mobilisation. pic.twitter.com/OcGvnVMCp0 – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) June 24, 2025

"За этим будут следующие. Благодарю сотрудников Министерства по делам Европы и иностранных дел за их работу", – отметил министр.

Перед тем утром посольство Франции в Израиле сообщало, что на рейсе будут около сотни пассажиров.

🤝🇫🇷 Tel Aviv, 7h30 : les équipes consulaires de @franceenisrael, @FranceJerusalem et @CdCMAE accueillent les 100 passagers (Français de passage, cas médicaux et humanitaires) du premier vol militaire A400M engagé par la France. pic.twitter.com/CEA7p3Deac – La France en Israël (@franceenisrael) June 24, 2025

На выходных самолеты ВВС Германии эвакуировали из Израиля более 60 граждан.

Напомним, в начале суток 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном и всеобщем прекращении огня на 12 часов, "после чего война будет считаться законченной".

Израиль подтвердил, что принял американское предложение о двустороннем приостановлении боевых действий с Ираном, но ответит силой на нарушение договоренности. Вскоре после этого Израиль заявил, что считает перемирие нарушенным.