Укр Рус Eng

Франция организовала первый эвакуационный рейс для своих граждан в Израиле самолетом ВВС

фото
Новости — Вторник, 24 июня 2025, 11:35 — Мария Емец

Из Израиля отправился эвакуационный рейс Франции для ее граждан, который выполнит военно-транспортный самолет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в своем X.

Барро опубликовал фото военно-транспортного самолета Франции, в который загружаются люди, и отметил, что он готовится к вылету из Тель-Авива на Кипр.

"За этим будут следующие. Благодарю сотрудников Министерства по делам Европы и иностранных дел за их работу", – отметил министр.

Перед тем утром посольство Франции в Израиле сообщало, что на рейсе будут около сотни пассажиров.

На выходных самолеты ВВС Германии эвакуировали из Израиля более 60 граждан.

Напомним, в начале суток 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном и всеобщем прекращении огня на 12 часов, "после чего война будет считаться законченной".

Израиль подтвердил, что принял американское предложение о двустороннем приостановлении боевых действий с Ираном, но ответит силой на нарушение договоренности. Вскоре после этого Израиль заявил, что считает перемирие нарушенным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Израиль
Реклама: