Сибіга передав Єврокомісії українські пріоритети в галузі оборони

Глава МЗС Андрій Сибіга у Гаазі провів зустріч з комісаром ЄС з питань оборони Андрюсом Кубілюсом, під час якої представив йому актуальні пріоритети України у сфері оборони.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Міністр відзначив, що переговори з єврокомісаром стосувались наступних кроків для зміцнення оборони та самодостатності України та Європи.

"Я поінформував комісара про пріоритети України в галузі оборони, які включають створення систем дальнього радіолокаційного наведення, перехоплення безпілотних літальних апаратів та національну програму протиповітряної оборони", – заявив Сибіга.

Він наголосив на важливості нових інструментів ЄС, SAFE та EDIP, а також на необхідності їх використання, зокрема, для зміцнення оборонної промисловості України.

"Наразі Україна має виняткові можливості, досвід у галузі досліджень і розробок та унікальні технології, перевірені в боях. Ми домовилися про подальшу тісну координацію та співпрацю з метою посилення потенціалу України", – повідомив Сибіга.

Нагадаємо, Рада ЄС з загальних питань на засіданні 27 травня затвердила інструмент SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.

Варто зауважити, що у межах ініціативи SAFE українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах з ОПК держав Євросоюзу.

Читайте також: ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи.