Сибига передал Еврокомиссии украинские приоритеты в области обороны

Глава МИД Андрей Сибига в Гааге провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом, во время которой представил ему актуальные приоритеты Украины в сфере обороны.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что переговоры с еврокомиссаром касались следующих шагов для укрепления обороны и самодостаточности Украины и Европы.

"Я проинформировал комиссара о приоритетах Украины в области обороны, которые включают создание систем дальнего радиолокационного наведения, перехват беспилотных летательных аппаратов и национальную программу противовоздушной обороны", – заявил Сибига.

Он отметил важность новых инструментов ЕС, SAFE и EDIP, а также необходимость их использования, в частности, для укрепления оборонной промышленности Украины.

"Сейчас Украина имеет исключительные возможности, опыт в области исследований и разработок и уникальные технологии, проверенные в боях. Мы договорились о дальнейшей тесной координации и сотрудничестве с целью усиления потенциала Украины", – сообщил Сибига.

Напомним, Совет ЕС по общим вопросам на заседании 27 мая утвердил инструмент SAFE, предусматривающий возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

Стоит заметить, что в рамках инициативы SAFE украинская оборонная промышленность сможет быть привлеченной на равных правах с ОПК государств Евросоюза.

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