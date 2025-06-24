Мерц у Бундестазі: Путін розуміє лише мову сили

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого виступу у Бундестазі наголосив, що не бачить інакшого шляху до миру в Україні, аніж посилювати тиск на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Spiegel.

Говорячи про тему російсько-української війни та спроб зупинити її, Мерц зауважив, що для справжнього й тривалого припинення вогню потрібне бажання усіх сторін. Він нагадав, що Україна неодноразово висловлювала готовність до перемир’я, а Росія не припиняє жорстокі обстріли і продовжує заявляти претензії на територію України.

"Це не той мир, якого ми прагнемо. І це не той мир, якого хоче Україна", – наголосив Мерц.

"Путін розуміє лише мову сили. І тому зараз миротворчість вимагає від нас використання такої мови", – зазначив канцлер.

Він додав, що саме тому ЄС підготував 18-й пакет санкцій проти Росії.

В МЗС Чехії нагадали, що Росія вже 100 днів ігнорує пропозицію про беззастережне припинення вогню в Україні.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія досі не продемонструвала серйозного ставлення до переговорів з Україною, про що свідчить навіть рівень її делегації.