"Тролінг і абсурдні вимоги": Чехія нагадала, що РФ 100 днів ігнорує пропозицію про перемир’я

У Міністерстві закордонних справ Чехії нагадали, що Росія вже 100 днів ігнорує пропозицію про беззастережне припинення вогню в Україні.

Про це йдеться у повідомленні чеського МЗС в Х, інформує "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що Україна "чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів" і 100 днів тому прийняла пропозицію про припинення вогню.

"А Росія? Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на цивільне населення", – наголошується у повідомленні.

У МЗС Чехії додали, що російська влада не хоче миру і на неї потрібно чинити максимальний тиск.

Своєю чергою глава МЗС Андрій Сибіга у цьому контексті зауважив, що Україна залишається відданою миру, а "Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США, спрямовані на припинення вбивств".

Тим часом президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.