Мерц в Бундестаге: Путин понимает только язык силы

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего выступления в Бундестаге подчеркнул, что не видит иного пути к миру в Украине, чем усиливать давление на Россию.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Spiegel.

Говоря о теме российско-украинской войны и попытках остановить ее, Мерц отметил, что для настоящего и длительного прекращения огня нужно желание всех сторон. Он напомнил, что Украина неоднократно выражала готовность к перемирию, а Россия не прекращает жестокие обстрелы и продолжает заявлять претензии на территорию Украины.

"Это не тот мир, к которому мы стремимся. И это не тот мир, которого хочет Украина", – подчеркнул Мерц.

"Путин понимает только язык силы. И поэтому сейчас миротворчество требует от нас использования такого языка", – отметил канцлер.

Он добавил, что именно поэтому ЕС подготовил 18-й пакет санкций против России.

В МИД Чехии напомнили, что Россия уже 100 дней игнорирует предложение о безоговорочном прекращении огня в Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия до сих пор не продемонстрировала серьезного отношения к переговорам с Украиной, о чем свидетельствует даже уровень ее делегации.