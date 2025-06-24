Трамп каже, що може зустрітись із Зеленським на саміті НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що "ймовірно" зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту НАТО в Гаазі.

Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, його цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи можливість зустрічі із Зеленським в Гаазі, Трамп зазначив: "Так, ймовірно, я з ним побачуся".

На запитання, що він скаже Зеленському, очільник Білого дому відповів: "Я скажу: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти".

Раніше Зеленський в інтерв’ю Sky News висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Трампом в Гаазі, де у вівторок та в середу відбувається саміт НАТО.

Президент повідомив, що його команда та команда Дональда Трампа обговорюють час зустрічі.

У вівторок ввечері Зеленський та Трамп разом з усіма іншими лідерами держав будуть присутні на вечері, організованій королем Нідерландів.

Повідомляли, що глава ОПУ Андрій Єрмак, який перебуває в Гаазі разом із Зеленським, повідомив про телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, в ході якої йшлося про потенційну зустріч президентів України та США.