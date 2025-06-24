Єрмак із Гааги поговорив із Рубіо про зустріч Зеленського і Трампа

Глава ОПУ Андрій Єрмак, який перебуває в Гаазі разом з Володимиром Зеленським, повідомив про телефонну розмову з держсекретарем США і радником з питань нацбезпеки Марко Рубіо.

Про це він розповів у своєму Telegram-акаунті, повідомляє "Європейська правда".

Глава Офісу президента зазначив, що із Гааги провів "змістовну розмову" Рубіо. За словами Єрмака, у розмові йшлося про потенційну зустріч президентів України та США.

"Обговорили підготовку до майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення", – написав Єрмак.

Раніше Зеленський в інтерв’ю Sky News висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Трампом в Гаазі, де у вівторок та в середу відбувається саміт НАТО.

Президент повідомив, що його команда та команда Дональда Трампа обговорюють час зустрічі.

У вівторок ввечері Зеленський та Трамп разом з усіма іншими лідерами держав будуть присутні на вечері, організованій королем Нідерландів.

Зеленський уже прибув до Гааги, де мав зустріч із прем’єром Нідерландів Діком Схоофом.

У Білому домі повідомили, що приліт Трампа у Нідерланди очікується о 19:00 у вівторок.

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