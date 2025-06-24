Трамп говорит, что может встретиться с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что "вероятно" встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Гааге.

Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, его цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

Комментируя возможность встречи с Зеленским в Гааге, Трамп отметил: "Да, вероятно, я с ним увижусь".

На вопрос, что он скажет Зеленскому, глава Белого дома ответил: "Я скажу: "Как дела?" Он находится в сложной ситуации, ему не следовало туда попадать".

Ранее Зеленский в интервью Sky News выразил надежду, что сможет встретиться с президентом США Трампом в Гааге, где во вторник и в среду проходит саммит НАТО.

Президент сообщил, что его команда и команда Дональда Трампа обсуждают время встречи.

Во вторник вечером Зеленский и Трамп вместе со всеми другими лидерами государств будут присутствовать на ужине, организованном королем Нидерландов.

Сообщалось, что глава ОПУ Андрей Ермак, который находится в Гааге вместе с Зеленским, сообщил о телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого речь шла о потенциальной встрече президентов Украины и США.