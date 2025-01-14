Ліві у Франції погрожують уряду вотумом недовіри через пенсійну реформу

Соціалістична партія Франції, підтримка якої є важливою для роботи уряду меншості на чолі з Франсуа Байру, голосуватиме за вотум недовіри за відсутності компромісу в питанні пенсійної реформи.

Про це лідер соціалістів Олівʼє Фор заявив в ефірі телеканалу TF1, повідомляє "Європейська правда".

Фор відзначив готовність премʼєра Франції обговорювати питання пенсійної реформи.

"Відновлення соціального діалогу – це дуже добре, я візьму це до уваги. Але ми не можемо говорити про повернення до реформи (колишньої премʼєрки Елізабет. – Ред.) Борн, якщо не буде згоди", – додав він.

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Лідер соціалістів підтвердив, що його партія висловить недовіру уряду, "якщо не отримає чіткої відповіді" на питання стосовно пенсійної реформи.

"Ми хочемо щирої дискусії. Я чекаю на відповідь прем'єр-міністра", – вказав Фор.

Соціалісти, які разом з ультраправими депутатами проголосували проти попередніх бюджетних пропозицій, що призвело до падіння уряду Мішеля Барньє, поставили умовою своєї підтримки уряду Байру поступки щодо пенсійної реформи 2023 року.

Реформа, яку широко відкидають ліві, поступово підвищує мінімальний вік для отримання повної пенсії з 62 років до 64, щоб заощадити 17 мільярдів євро на рік.

У вівторок новий прем'єр Франції допустив перегляд плану підвищення пенсійного віку.

Тим часом з іншого боку політичного спектра консерватори застерігають від будь-якого призупинення пенсійної реформи.