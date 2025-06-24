Премьер Франции под огнем критики после провала переговоров по пенсионной системе

Многомесячные переговоры между французскими профсоюзами и работодателями по реформе пенсионной системы завершились безрезультатно, поставив под угрозу положение премьер-министра Франсуа Байру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Байру инициировал так называемый конклав (закрытые переговоры) по пенсионной реформе вскоре после назначения премьер-министром Франции в декабре 2024 года.

Его целью стал поиск компромисса по контроверсионной и крайне непопулярной пенсионной реформе, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Но во время переговоров между профсоюзами и работодателями, которые завершились поздно вечером в понедельник, стороны так и не пришли ни к какому согласию.

Профсоюзы хотели позволить работникам, выполняющим физически тяжелую работу, выходить на пенсию раньше, а также придать больший вес декретному отпуску, тогда как работодатели опасались уступок, которые могут негативно сказаться на финансовом обеспечении пенсий.

Неудача конклава ставит Байру в затруднительное положение, поскольку его правительству могут в любой момент объявить вотум недоверия, если леворадикальные и ультраправые партии парламента объединят усилия.

Ультралевая партия "Непокоренная Франция" заявила, что вынесет на голосование вопрос о доверии правительству Байру, тогда как более умеренные социалисты разделились по этому вопросу.

Однако ультраправые депутаты из партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" дали понять, что пока позволят правительству остаться у власти.

Сам французский премьер тем временем заявил, что "сложный поиск новых решений" будет продолжаться, и во вторник он встретится с представителями профсоюзов.

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