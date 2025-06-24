ЗМІ: Ердоган хоче підтримки від Мерца щодо винищувачів Eurofighter

Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує звернутися до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за підтримкою у питанні продажу Туреччині винищувачів Eurofighter під час переговорів на полях саміту НАТО.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Співрозмовники очікують, що Ердоган зустрінеться з німецьким канцлером у Гаазі в середу, 25 червня, оскільки Туреччина працює над замовленням десятків літаків Eurofighter Typhoon, які виробляються загальноєвропейським консорціумом.

Вони зазначили також, що Туреччина чекає на запасні частини з Німеччини для своїх бойових танків Leopard, підводних човнів німецького виробництва та інших систем озброєння.

"Ми не вважаємо правильним встановлювати бар'єри для торгівлі оборонною продукцією між союзниками", – заявив Ердоган у вівторок, 24 червня, в Анкарі перед відправленням до Гааги на саміт.

Посадовці, з якими поспілкувалося агентство, зазначили, що Туреччина хоче придбати понад 20 винищувачів Eurofighter у їхній поточній версії, відомій як Tranche 4, а також деякі старіші моделі, які дешевші і можуть бути швидко додані до її військово-повітряних сил.

За їхніми словами, країна може витратити близько 10 млрд євро на нові та вживані винищувачі, а також на ракети класу "повітря-повітря" Meteor, розроблені MBDA, спільним підприємством BAE Systems, Airbus і Leonardo.

Поряд з угодою про Eurofighter, Анкара прагне отримати схвалення президента США Дональда Трампа на придбання нових літаків F-16, а також літаків F-35, і на співпрацю у виробництві двигунів для винищувачів. Зокрема, як писали, президент Туреччини має зустрітися з Трампом у вівторок, 24 червня, ввечері в Гаазі.

Нагадаємо, восени колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що проєкт щодо можливого постачання Туреччині винищувачів Eurofighter перебуває на ранній стадії і реалізується під керівництвом Великої Британії.

А в квітні стало відомо, що чинний уряд Німеччини перешкоджає постачанню Туреччині близько трьох десятків винищувачів Eurofighter через ситуацію із затриманням мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є ключовим політичним суперником Ердогана.