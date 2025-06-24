СМИ: Эрдоган хочет поддержки от Мерца по истребителям Eurofighter

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует обратиться к канцлеру Германии Фридриху Мерцу за поддержкой в вопросе продажи Турции истребителей Eurofighter во время переговоров на полях саммита НАТО.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

Собеседники ожидают, что Эрдоган встретится с немецким канцлером в Гааге в среду, 25 июня, поскольку Турция работает над заказом десятков самолетов Eurofighter Typhoon, которые производятся общеевропейским консорциумом.

Они отметили также, что Турция ждет запасные части из Германии для своих боевых танков Leopard, подводных лодок немецкого производства и других систем вооружения.

"Мы не считаем правильным устанавливать барьеры для торговли оборонной продукцией между союзниками", – заявил Эрдоган во вторник, 24 июня, в Анкаре перед отправлением в Гаагу на саммит.

Чиновники, с которыми пообщалось агентство, отметили, что Турция хочет приобрести более 20 истребителей Eurofighter в их текущей версии, известной как Tranche 4, а также некоторые старые модели, которые дешевле и могут быть быстро добавлены в ее военно-воздушные силы.

По их словам, страна может потратить около 10 млрд евро на новые и подержанные истребители, а также на ракеты класса "воздух-воздух" Meteor, разработанные MBDA, совместным предприятием BAE Systems, Airbus и Leonardo.

Наряду с соглашением о Eurofighter, Анкара стремится получить одобрение президента США Дональда Трампа на приобретение новых самолетов F-16, а также самолетов F-35, и на сотрудничество в производстве двигателей для истребителей. В частности, как писали,

президент Турции должен встретиться с Трампом во вторник, 24 июня, вечером в Гааге.

Напомним, осенью бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проект по возможной поставке Турции истребителей Eurofighter находится на ранней стадии и реализуется под руководством Великобритании.

А в апреле стало известно, что действующее правительство Германии препятствует поставке Турции около трех десятков истребителей Eurofighter из-за ситуации с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, ключевого политического соперника Эрдогана.