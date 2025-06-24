ЗМІ: Ердоган сподівається на зустріч із Трампом на саміті НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган готується до зустрічі зі своїм американським візаві Дональдом Трампом в кулуарах саміту НАТО, аби покращити напружені відносини між країнами.

Про це Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Співрозмовники агентства заявили, що зустріч, як очікується, відбудеться в Гаазі пізно ввечері у вівторок, 24 червня.

Зазначимо, відносини між двома сторонами загострилися після рішення Туреччини придбати російську систему протиракетної оборони С-400, що спонукало США заборонити Анкарі купувати винищувачі F-35.

За словами співрозмовників, відносини також погіршилися через підтримку США сирійських курдських ополченців, яких Туреччина вважає загрозою.

Вони зазначили, що Ердоган спробує переконати Трампа скасувати заборону, надавши гарантії, що його країна буде використовувати російську систему протиракетної оборони в контрольованому режимі.

Окремо Анкара також буде просити дозволу на придбання і складання двигунів GE Aerospace F110 і F404, які використовуються в американських винищувачах і турецьких двомоторних бойових літаках Kaan і навчально-тренувальних літаках Hurjet.

Співрозмовники розповіли, що під час зустрічі з Трампом Ердоган може обговорити інтеграцію підтримуваних США сирійських курдських ополченців, пов'язаних з сепаратистською турецькою групою PKK, до складу нової сирійської армії.

Він також може попросити президента США стримати Ізраїль у регіоні та висловити свою протидію будь-яким крокам Ізраїлю щодо створення постійної військової бази в Сирії, додали вони.

Зазначимо, Анкара не захотіла відмовлятися від С-400, як того вимагає Вашингтон, але має великі надії, що Трамп погодиться внести поправки до CAATSA, щоб Туреччина змогла придбати літаки F-35, побудовані компанією Lockheed Martin.

Вирішення суперечки щодо російських С-400 може призвести до безпрецедентного зростання співпраці в оборонній галузі між давніми союзниками.

Поза оборонною сферою Туреччина розглядає можливість збільшення імпорту скрапленого природного газу з США і працює над остаточним оформленням замовлення на літаки Boeing.

А в травні США погодилися продати Туреччині ракети на суму 304 млн доларів.