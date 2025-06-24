Вучич розповів, як вирішить проблему з експортом сербських боєприпасів

Президент Сербії Александар Вучич у вівторок заявив, що країна частково відновить експорт боєприпасів після запровадженої напередодні заборони.

Його цитує балканська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

За словами Вучича, рішення про експорт боєприпасів у найближчий період ухвалюватиме виключно Рада національної безпеки Сербії, куди входять президент, прем'єр-міністр, міністр оборони та міністр внутрішніх справ країни.

Крім того, сказав сербський президент, буде створено "чорний, сірий і білий списки" країн щодо експорту боєприпасів із Сербії.

"Рада національної безпеки зараз видає наказ Міністерству торгівлі, що з Сербії більше не вивозитимуть боєприпаси, але це створює для нас серйозну проблему", – визнав Вучич.

За словами президента, після оголошення у понеділок про призупинення експорту боєприпасів із Сербії він зазнає "великого тиску ззовні та зсередини".

"Мені сказали, що в липні на заводах оборонної промисловості відбудуться демонстрації, щоб показати мені, що експорт повинен бути здійснений, тому що вони повинні отримувати зарплату і жити за рахунок цього", – поскаржився він.

Вучич оголосив про призупинення експорту боєприпасів на тлі ізраїльсько-іранського конфлікту (Сербія раніше постачала Ізраїлю зброю) і критики з боку Москви щодо України.

Менш як місяць тому у Службі зовнішньої розвідки Росії скаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.

У понеділок Москва повторила звинувачення, заявивши про "болючість цієї теми" для Росії та Сербії.

Зазначимо, раніше президент Сербії Александар Вучич казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.