71-річний експремʼєр Франції запускає власну політичну партію

Колишній прем'єр-міністр Франції Домінік де Вільпен оголосив про створення власної політичної партії під назвою "Гуманістична Франція" (La France humaniste) за два роки до президентських виборів у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Де Вільпен пояснив, що вирішив створити "рух ідей, громадян, шляхом створення політичної партії", яка має обʼєднати всіх французів для захисту "соціальної справедливості й республіканського ладу".

Експремʼєр Франції не відповів прямо на питання про плани балотуватись у президенти у 2027 році, але наголосив, що виступає за "шлях об'єднання, суспільного інтересу та гуманізму".

"Французи заслуговують на вибір" і не повинні опинитися "між радикалізмом LFI (ультралівої партії "Нескорена Франція". – Ред.) та RN (ультраправого "Національного обʼєднання")", – заявив він.

71-річний Домінік де Вільпен був прем'єр-міністром Франції за президентства Жака Ширака з 2005 по 2007 рік, а також міністром закордонних справ з 2002 по 2004-й.

Де Вільпен, згідно з опитуваннями, є найпопулярнішим політиком Франції разом з іншим експремʼєр-міністром Едуаром Філіпом – чи не єдиним, хто чітко заявив про бажання поборотись за президентське крісло.

Нинішній президент Франції Емманюель Макрон нині перебуває на другому терміні, а його головна опонентка, де-факто лідерка "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен через судові баталії наразі позбавлена можливості балотуватись у президенти.