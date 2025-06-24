71-летний экс-премьер Франции запускает собственную политическую партию

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен объявил о создании собственной политической партии под названием "Гуманистическая Франция" (La France humaniste) за два года до президентских выборов в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Де Вильпен пояснил, что решил создать "движение идей, граждан, путем создания политической партии", которая должна объединить всех французов для защиты "социальной справедливости и республиканского строя".

Экс-премьер Франции не ответил прямо на вопрос о планах баллотироваться в президенты в 2027 году, но подчеркнул, что выступает за "путь объединения, общественного интереса и гуманизма".

"Французы заслуживают выбора" и не должны оказаться "между радикализмом LFI (ультралевой партии "Непокоренная Франция". – Ред.) и RN (ультраправого "Национального объединения")", – заявил он.

71-летний Доминик де Вильпен был премьер-министром Франции при президенте Жаке Шираке с 2005 по 2007 год, а также министром иностранных дел с 2002 по 2004 год.

Де Вильпен, согласно опросам, является самым популярным политиком Франции вместе с другим экс-премьер-министром Эдуаром Филиппом – едва ли не единственным, кто четко заявил о желании побороться за президентское кресло.

Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон сейчас находится на втором сроке, а его главная оппонентка, де-факто лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен из-за судебных баталий пока лишена возможности баллотироваться в президенты.