Глава МИД Польши: нам не нужно быть как США, нам нужно стать лучше россиян

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, говоря о необходимости увеличения оборонных расходов и расширения оборонной промышленности, заявил, что Европа должна стремиться превзойти Россию в ближайшие годы.

Об этом он сказал во время дискуссии на NATO Public Forum, который проходит в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он напомнил, что Польша уже 15 лет тратит на оборону 2 и более процента ВВП, и в целом странам, которые находятся вблизи России, не нужно объяснять необходимость таких расходов.

"Россия для нас является главной угрозой", – подчеркнул Сикорский.

По его словам, западным союзникам нужно учиться на примере войны в Украине.

"За более чем 3 года они построили 200 фабрик, но они в состоянии войны. Мы не в состоянии войны, мы в состоянии кризиса. Нам нужна армия дронов, нужны улучшенные процессы принятия решений, нужно улучшить нашу радиоэлектронную борьбу... Нам не нужно быть такими же продвинутыми, как США. Нужно быть лучше русских", – сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что русские также учатся очень быстро.

В то же время в контексте решения об увеличении расходов на оборону он подчеркнул, что речь идет о "настоящих деньгах".

"Путин разбудил гиганта, мы начали тратить настоящие деньги", – сказал Сикорский, упомянув также о решении ЕС о перевооружении и инструменте SAFE.

"Речь идет о миллиардах и миллиардах. Россия через несколько лет окажется в ситуации, когда ей будет сложно сравниться с нашими расходами, как было с СССР в 1980-х", – добавил он.

Также он подчеркнул необходимость учиться у украинцев.

"Украинская армия – самая большая армия в Европе на нашей стороне, и украинская оборонная промышленность – самая эффективная промышленность на нашей стороне. Мы нуждаемся друг в друге", – заявил Сикорский.

Ожидается, что по итогам саммита НАТО страны договорятся тратить на оборону 3,5% ВВП, а еще 1,5% перенесут в категорию "мягкой безопасности", куда можно отнести невоенные инфраструктурные проекты.

США при этом пошли на уступки по срокам увеличения расходов, расширив его до 10 лет.

Подробнее об этом читайте в статье редактора "Европейской Правды" Сергея Сидоренко Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, который соединит успех и провал.