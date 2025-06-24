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У Німеччині 13-річну дівчинку підозрюють у тероризмі

Новини — Вівторок, 24 червня 2025, 21:24 — Олег Павлюк

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія поліція та соціальні служби посилили нагляд за 13-річною дівчиною, яка, як вважають, потрапила під вплив радикальних ісламістських поглядів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Дівчина, над якою посилили нагляд, мешкає в окрузі Падерборн у Північному Рейні-Вестфалії. Її зобовʼязали жити в будинку з соціальними працівниками під охороною поліції.

Більш детальну інформацію влада розкривати відмовилась, аби захистити приватність неповнолітньої, яка ще не підлягає кримінальній відповідальності за законами Німеччини.

Міністерство внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія знає про цей випадок, до нього також залучена служба державної безпеки. Це, як пояснює Spiegel, може свідчити, що дівчинка становить небезпеку, наприклад планувала скоїти теракт.

За повідомленнями, 13-річна дівчина радикалізувалася в інтернеті. Наразі триває розслідування, наскільки конкретною була загроза, яку вона становила.

За даними Європолу, з-поміж 60 спроб терактів у Європейському Союзі у 2024 році кожен третій підозрюваний був неповнолітнім; наймолодшому було лише 12 років.

У квітні в Нідерландах арештували 14 людей, включно з неповнолітніми, яких підозрюють у підбурюванні до тероризму через соціальні мережі.

Того ж місяця у Франції затримали трьох молодих людей за підозрою в підготовці теракту.

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Німеччина тероризм
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