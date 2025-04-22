У Нідерландах – хвиля арештів, зокрема неповнолітніх, через підбурювання до тероризму

Протягом вівторка по всіх Нідерландах арештували 14 людей, включно з неповнолітніми, яких підозрюють у підбурюванні до тероризму через соціальні мережі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила прокуратура Нідерландів.

Підозрюваних віком від 14 до 30 років звинувачують у спробі підбурювання інших осіб до вчинення терористичних актів, зокрема у TikTok.

Арешти відбулись у різних місцях у Нідерландах із залученням кількох регіональних підрозділів поліції у координації з національною прокуратурою, ідеться в повідомленні.

Слідчі дії відбулись у межах ширших зусиль, спрямованих на боротьбу з правопорушеннями, пов'язаними з тероризмом, що здійснюються в інтернеті.

Правоохоронці Нідерландів не уточнили конкретні місця арештів або осіб підозрюваних з огляду на те, що розслідування триває і стосується неповнолітніх.

Військова розвідка Нідерландів раніше констатувала, що Росія посилює свої гібридні атаки, спрямовані на підрив нідерландського суспільства.

Тим часом на початку квітня у Франції затримали трьох молодих людей за підозрою в підготовці теракту.