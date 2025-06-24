В Германии 13-летнюю девочку подозревают в терроризме

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия полиция и социальные службы усилили надзор за 13-летней девочкой, которая, как считают, попала под влияние радикальных исламистских взглядов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Девочка, над которой усилили надзор, проживает в округе Падерборн в Северном Рейне-Вестфалии. Ее обязали жить в доме с социальными работниками под охраной полиции.

Более подробную информацию власти раскрыть отказались, чтобы защитить частную жизнь несовершеннолетней, которая еще не подлежит уголовной ответственности по законам Германии.

Министерство внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия знает об этом случае, к нему также привлечена служба государственной безопасности. Это, как объясняет Spiegel, может свидетельствовать о том, что девочка представляет опасность, например, планировала совершить теракт.

По сообщениям, 13-летняя девушка радикализировалась в интернете. В настоящее время ведется расследование, насколько конкретной была угроза, которую она представляла.

По данным Европола, из 60 попыток терактов в Европейском Союзе в 2024 году каждый третий подозреваемый был несовершеннолетним; самому младшему было всего 12 лет.

В апреле в Нидерландах арестовали 14 человек, включая несовершеннолетних, которых подозревают в подстрекательстве к терроризму через социальные сети.

В том же месяце во Франции задержали трех молодых людей по подозрению в подготовке теракта.