У новоообраного президента Польщі та партії "ПіС" назріває перший конфлікт

Між польською опозиційною партією "Право і справедливість" та новообраним президентом Каролем Навроцьким, якого ця партія підтримала на виборах, назріває перший конфлікт щодо складу президентської адміністрації.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

За повідомленнями ЗМІ, очолити президентську канцелярію може колишній міністр освіти Пшемислав Чарнек.

Однак Навроцький не хоче, щоб Чарнек був одночасно на двох впливових посадах – і главою президентської канцелярії, і заступником лідера партії "Право і справедливість". Така вимога викликає невдоволення у лавах "ПіС".

Сам Чарнек не бажає погоджуватися на умову Навроцького і, якщо його змусять вибирати, він вирішить залишитися заступником лідера партії, повідомляють джерела польських медіа.

"Для мене велика честь і привілей бути в списку, підготовленому президентом Каролем Навроцьким. Це я знаю. І це для мене велика честь", – прокоментував Чарнек, додавши, що переговори щодо призначення ведуться і остаточне рішення ще не прийнято.

Навроцький, який переміг на президентських виборах на початку цього місяця, має бути приведений до присяги 6 серпня, коли офіційно закінчиться другий термін Анджея Дуди.

Аналітики уважно стежать за відносинами Навроцького з партією "ПіС". Мірослав Очкось, експерт з політичного маркетингу з Варшавської школи економіки, припускає, що Навроцький може використати президентство для створення нової політичної сили на правому фланзі польської політики.

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