У новоизбранного президента Польши и партии "ПиС" назревает первый конфликт

Между польской оппозиционной партией "Право и справедливость" и новоизбранным президентом Каролем Навроцким, которого эта партия поддержала на выборах, назревает первый конфликт по поводу состава президентской администрации.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

По сообщениям СМИ, возглавить президентскую канцелярию может бывший министр образования Пшемыслав Чарнек.

Однако Навроцкий не хочет, чтобы Чарнек занимал одновременно две влиятельные должности – главы президентской канцелярии и заместителя лидера партии "Право и справедливость". Такое требование вызывает недовольство в рядах "ПиС".

Сам Чарнек не желает соглашаться на условие Навроцкого и, если его заставят выбирать, он решит остаться заместителем лидера партии, сообщают источники польских СМИ.

"Для меня большая честь и привилегия быть в списке, подготовленном президентом Каролем Навроцким. Это я знаю. И это для меня большая честь", – прокомментировал Чарнек, добавив, что переговоры о назначении ведутся и окончательное решение еще не принято.

Навроцкий, победивший на президентских выборах в начале этого месяца, должен быть приведен к присяге 6 августа, когда официально истечет второй срок Анджея Дуды.

Аналитики внимательно следят за отношениями Навроцкого с партией "ПиС". Мирослав Очкось, эксперт по политическому маркетингу из Варшавской школы экономики, предполагает, что Навроцкий может использовать президентство для создания новой политической силы на правом фланге польской политики.

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