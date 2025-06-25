Прем’єр Нідерландів підтвердив зустріч Зеленського і Трампа у Гаазі

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським пізніше у середу в Гаазі.

Про це нідерландським ЗМІ заявив Дік Схооф, глава уряду Нідерландів, які приймають цьогорічний саміт НАТО, передає кореспондент "Європейської правди".

"Президент Трамп зустрінеться з президентом Зеленським пізніше сьогодні", – сказав він.

Напередодні Зеленський двічі зустрічався з королем. Він також відвідав нижню палату парламенту Нідерландів.

Раніше у Білому домі заявили про плани Трампа зустрітися з Зеленським.

Перед цим востаннє лідери зустрічалися у квітні в Соборі Святого Петра у Ватикані під час похорону Папи Франциска.

Це була їхня перша особиста зустріч після бурхливої суперечки в Овальному кабінеті в лютому.

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