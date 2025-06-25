Премьер Нидерландов подтвердил встречу Зеленского и Трампа в Гааге

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским позже в среду в Гааге.

Об этом нидерландским СМИ заявил Дик Схоф, глава правительства Нидерландов, которые принимают нынешний саммит НАТО, передает корреспондент "Европейской правды".

"Президент Трамп встретится с президентом Зеленским позже сегодня", – сказал он.

Накануне Зеленский дважды встречался с королем. Он также посетил нижнюю палату парламента Нидерландов.

Ранее в Белом доме заявили о планах Трампа встретиться с Зеленским.

Перед этим последний раз лидеры встречались в апреле в Соборе Святого Петра в Ватикане во время похорон Папы Франциска.

Это была их первая личная встреча после бурной перепалки в Овальном кабинете в феврале.

Читайте также: Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, которая объединит успех и провал.