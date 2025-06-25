Прем’єр Естонії: поки Путін не змінить свої цілі, РФ буде загрозою для НАТО і ЄС

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал попередив, що доки лідер РФ Владімір Путін не змінить свої цілі, його країна буде загрозою для НАТО і ЄС.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив після прибуття на саміт НАТО у Гаазі.

Міхал зазначив, що напавши на Україну, Росія показала, чим вона є – тим, про що Естонія, країни Балтії і Північні країни вже давно знали.

"Ніхто нам не вірив, казали, що це наші друзяки, з якими можна випити чаю, а зараз вони окупують Україну і вбивають невинних людей", – зазначив він.

"Ми знаємо нашого сусіда дуже добре. Поки Путін не змінить свої цілі, Росія буде загрозою для всіх країн НАТО і ЄС", – наголосив Міхал.

За його словами, не потрібно боятися.

"Ми повинні бути готові, а інвестиції в оборону допомагають бути готовими", – заявив прем’єр Естонії.

Очікується, що за результатами саміту НАТО країни домовляться витрачати на оборону 3,5% ВВП, і ще 1,5% перенесуть у категорію "м'якої безпеки", куди можна зараховувати невійськові інфраструктурні проєкти.

США при цьому пішли на поступки щодо строків збільшення витрат, розширивши його до 10 років.

Детальніше про це читайте у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Найдорожча зустріч заради Трампа. Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал".