Премьер Эстонии: пока Путин не изменит свои цели, РФ будет угрозой для НАТО и ЕС

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что пока лидер РФ Владимир Путин не изменит свои цели, его страна будет угрозой для НАТО и ЕС.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил по прибытии на саммит НАТО в Гааге.

Михал отметил, что напав на Украину, Россия показала, чем она является – тем, о чем Эстония, страны Балтии и Северные страны уже давно знали.

"Никто нам не верил, говорили, что это наши друзья, с которыми можно выпить чаю, а сейчас они оккупируют Украину и убивают невинных людей", – отметил он.

"Мы знаем нашего соседа очень хорошо. Пока Путин не изменит свои цели, Россия будет угрозой для всех стран НАТО и ЕС", – подчеркнул Михал.

По его словам, не нужно бояться.

"Мы должны быть готовы, а инвестиции в оборону помогают быть готовыми", – заявил премьер Эстонии.

Ожидается, что по результатам саммита НАТО страны договорятся тратить на оборону 3,5% ВВП, и еще 1,5% перенесут в категорию "мягкой безопасности", куда можно зачислять невоенные инфраструктурные проекты.

США при этом пошли на уступки по срокам увеличения расходов, расширив его до 10 лет.

Подробнее об этом читайте в статье "Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, что объединит успех и провал".