На грецькому острові Хіос затримали підозрювану в причетності до масштабних пожеж

На грецькому острові Хіос, де триває боротьба з масштабними пожежами, затримали працівницю місцевого господарства, яка могла спричинити один з осередків пожежі кинутою цигаркою.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

На Хіосі затримали жінку родом з Грузії, працівницю одного з місцевих господарств, яка могла спричинити один з п’яти осередків пожежі на острові. Знайшлися свідки того, як жінка вранці 23 червня викинула цигарку під ноги і невдовзі в тому місці розгорілася пожежа.

Затримана визнала свої дії, але стверджує, що притоптала недопалок і не думала, що він може спричинити біду.

Станом на середу ситуація з пожежами покращилася. В районі найбільшого активного осередку працюють два спецлітаки Canadair і чотири гелікоптери.

Зусилля пожежників в основному зосереджені на контролі невеликих осередків пожежі і моніторингу вже загашених територій, щоб там знову не розгорівся вогонь.

У місцевій владі повідомили, що починають підрахунок збитків.

За оцінками європейської програми Copernicus, станом на кінець дня вівторка на Хіосі вигоріли близько 16 тисяч гектарів території.

Нагадаємо, пожежі на Хіосі тривають з неділі 22 червня. Пожежа почалася з трьох окремих осередків, що згодом злилися в один. Через стихію евакуювали близько двох десятків селищ.

Лісові пожежі є частим явищем у Греції під час спекотного й посушливого літа, а останніми роками стають все більшим викликом через зміни клімату.

Цьогоріч уряд Греції мобілізує рекордну кількість пожежників і майже подвоїть парк безпілотників, щоб протидіяти все більшій небезпеці лісових пожеж у спекотну пору року.