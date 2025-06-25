На греческом острове Хиос задержали подозреваемую в причастности к масштабным пожарам

На греческом острове Хиос, где продолжается борьба с масштабными пожарами, задержали работницу местного хозяйства, которая могла вызвать один из очагов пожара брошенной сигаретой.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

На Хиосе задержали женщину родом из Грузии, работницу одного из местных хозяйств, которая могла вызвать один из пяти очагов пожара на острове. Нашлись свидетели того, как женщина утром 23 июня выбросила сигарету под ноги и вскоре в том месте разгорелся пожар.

Задержанная признала свои действия, но утверждает, что притоптала окурок и не думала, что он может вызвать беду.

По состоянию на среду ситуация с пожарами улучшилась. В районе крупнейшего активного очага работают два спецсамолета Canadair и четыре вертолета.

Усилия пожарных в основном сосредоточены на контроле небольших очагов пожара и мониторинге уже потушенных территорий, чтобы там снова не разгорелся огонь.

В местных властях сообщили, что начинают подсчет убытков.

По оценкам европейской программы Copernicus, по состоянию на конец дня вторника на Хиосе выгорели около 16 тысяч гектаров территории.

Напомним, пожары на Хиосе продолжаются с воскресенья 22 июня. Пожар начался с трех отдельных очагов, которые впоследствии слились в один. Из-за стихии эвакуировали около двух десятков поселков.

Лесные пожары являются частым явлением в Греции во время жаркого и засушливого лета, а в последние годы становятся все большим вызовом из-за изменений климата.

В этом году правительство Греции мобилизует рекордное количество пожарных и почти удвоит парк беспилотников, чтобы противодействовать все большей опасности лесных пожаров в жаркое время года.