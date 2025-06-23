У Греції другий день борються з лісовими пожежами на острові Хіос

Грецька влада вже другий день поспіль бореться з масштабною лісовою пожежею на острові Хіос у східній частині Егейського моря.

Про це повідомляє Ekathimerini, пише "Європейська правда".

У понеділок рятувальники наказали евакуювати ще два населені пункти.

На острові працює велика пожежно-рятувальна група: 190 вогнеборців та 11 команд діють на трьох окремих напрямках.

Додаткові сили були направлені морем із Афін та північного міста Салоніки.

З настанням світанку до гасіння долучилися чотири спеціалізовані літаки, а протягом дня очікується підкріплення.

фото: protothema

О 6-й ранку мешканцям районів Реста та Агія Параскеві наказали евакуюватися з міркувань безпеки. Напередодні, у неділю, було евакуйовано 17 поселень.

Пожежна служба повідомила, що в неділю вранці та вдень поблизу населеного пункту Хіос виникли три окремі займання. Через сильний вітер вогонь швидко поширився і пожежа перетворилася на єдину та масштабну.

На острів направлено команду для розслідування можливого підпалу.

Лісові пожежі є частим явищем у Греції під час спекотного й посушливого літа, але влада наголошує, що зміна клімату призводить до дедалі масштабніших та частіших займань.

У понеділок, 16 червня, десятки грецьких пожежників боролися з лісовою пожежею, яка охопила густий ліс поблизу Афін.

Раніше повідомляли, що уряд країни мобілізує рекордну кількість пожежників і майже подвоїть парк дронів цього літа, щоб протидіяти все більшій небезпеці лісових пожеж.