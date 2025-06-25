Мобильные сети в Нидерландах вышли из строя в среду, 25 июня, в то время, как страна принимает саммит лидеров НАТО.

Об этом пишет AP со ссылкой на заявления компании и представителя Национального центра кибербезопасности страны, передает "Европейская правда".

Как отмечается, проблема возникла в системе провайдера Odido, а также нескольких его дочерних компаний.

Компания заявила, что ее клиенты столкнулись 25 июня с масштабными перебоями в работе связи.

Представитель Национального центра кибербезопасности Нидерландов Йоб Хольцхауэр отметил, что ведомство не участвует в расследовании, ведь главная ответственность лежит на провайдере.

Он добавил, что центр кибербезопасности присоединится только в том случае, если расследование провайдера подтвердит факт кибератаки.

Отметим, 24 июня представители левой активистской группы Geef Tegengas заблокировали железнодорожное сообщение на маршруте в Роттердам, таким образом выражая протест против НАТО и Израиля.

Кроме того, в ночь перед началом саммита НАТО в Гааге на железнодорожной ветке из аэропорта "Схипхол" в Амстердам и Утрехт произошел пожар, в результате которого движение поездов будет невозможным примерно до конца суток.