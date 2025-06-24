Активісти заблокували залізничне сполучення до Роттердама на тлі саміту НАТО

Представники лівої активістської групи Geef Tegengas заблокували залізничне сполучення на маршруті до Роттердама, таким чином висловлюючи протест проти НАТО та Ізраїлю.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За інформацією поліції Нідерландів, кілька учасників акції протесту Geef Tegengas прикували себе до рейок, через що вантажні потяги не можуть курсувати до порту Роттердама.

Фото: Geef Tegengas

Протестувальники стверджують, що Роттердам є важливим логістичним вузлом для транзиту деталей для бойових літаків Ізраїлю.

"НАТО – це колоніальний проєкт, побудований на експлуатації, пригніченні та крайніх формах насильства, який понад усе служить інтересам мільярдерів – масових вбивць у глобальному північному світі", – заявляють у Geef Tegengas.

Там вимагають, аби порт Роттердама негайно припинив імпорт та експорт з регіонів, де порушуються права людини, і запровадив ембарго на постачання товарів та зброї до Ізраїлю.

Крім того, в ніч перед початком саміту НАТО у Гаазі на залізничній гілці з аеропорту "Схіпхол" до Амстердама й Утрехта сталася пожежа, внаслідок якої рух поїздів буде неможливим приблизно до кінця доби.

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