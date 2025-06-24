У Нідерландах в день саміту НАТО через пожежу стала залізнична гілка з ключового аеропорту

В ніч перед початком саміту НАТО у Гаазі на залізничній гілці з аеропорту "Схіпхол" до Амстердама й Утрехта сталася пожежа, внаслідок якої рух поїздів буде неможливим приблизно до кінця доби.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Під ранок 24 червня на залізничній лінії від аеропорту "Схіпхол" загорілись кабелі, внаслідок чого була завдана значна шкода і гілка знеструмлена.

Відтоді залізничний рух між Схіпхолом, Амстердамом та Утрехтом зупинився. Ремонтні роботи можуть тривати орієнтовно до 23:00.

Причини пожежі наразі невідомо, проте міністр з питань безпеки Давід ван Веель заявив, що не виключає диверсії.

"Це одна з версій, яку ми розслідуємо. І якщо так, то постане питання, хто це зробив. Це може бути активістська група, це може бути іноземна держава, це може бути будь-що. Зараз головне – полагодити кабелі і відновити рух", – прокоментував він на полях саміту НАТО.

Оператор ProRail сказав, що поки "розглядає усі можливі версії".

У зв’язку з подією до аеропорту запустили дублюючі автобусні рейси.

Нагадаємо, торік у ніч перед відкриттям Олімпіади у Парижі з 25 на 26 липня невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів.

Після того у фанзоні Олімпійських ігор багато разів поспіль псували оптоволоконний кабель, через що почали розслідування. У підсумку "диверсанткою" виявилась куниця.