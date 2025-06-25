Макрон: Європа посилить оборону, але не поступиться тиску в умовах торговельної війни

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа збільшить видатки на оборону, щоб бути краще підготовленою до російської загрози.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на полях саміту НАТО, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У середу, 25 червня, Макрон заявив, що Європа збільшить видатки на оборону, щоб бути краще підготовленою до загрози з боку Росії, однак також попередив про подальші вимоги до Європи збільшити видатки в умовах торговельної війни.

"Не можна приходити до нас як до союзників і вимагати, щоб ми витрачали більше, говорити, що ми будемо витрачати більше на НАТО, і водночас вести торговельну війну. Це абсурд", – заявив він.

Як відомо, на саміті НАТО держави-члени Північноатлантичного альянсу погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій.

У контексті мит нагадаємо, що 16 червня американський президент Дональд Трамп провів свою першу двосторонню зустріч з фон дер Ляєн. У підсумку вони доручили своїм командам "прискорити роботу над укладенням хорошої і справедливої угоди".

Однак пізніше він розкритикував Європейський Союз за те, що той не запропонував Вашингтону "вигідної" торговельної угоди.

Повний текст читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями".