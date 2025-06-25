Макрон: Европа усилит оборону, но не уступит давлению в условиях торговой войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа увеличит расходы на оборону, чтобы быть лучше подготовленной к российской угрозе.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду, 25 июня, Макрон заявил, что Европа увеличит расходы на оборону, чтобы быть лучше подготовленной к угрозе со стороны России, однако также предупредил о дальнейших требованиях к Европе увеличить расходы в условиях торговой войны.

"Нельзя приходить к нам как к союзникам и требовать, чтобы мы тратили больше, говорить, что мы будем тратить больше на НАТО, и одновременно вести торговую войну. Это абсурд", – заявил он.

Как известно, на саммите НАТО государства-члены Североатлантического альянса согласились, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций.

В контексте пошлин напомним, что 16 июня американский президент Дональд Трамп провел свою первую двустороннюю встречу с фон дер Ляйен. В итоге они поручили своим командам "ускорить работу над заключением хорошей и справедливой сделки".

Однако позже он раскритиковал Европейский Союз за то, что тот не предложил Вашингтону "выгодной" торговой сделки.

Полный текст читайте в публикации "Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями".