Премʼєр Іспанії, якому загрожує відставка, планує іти на наступні вибори

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес на тлі проблем у коаліції, які загрожують долі його уряду, оголосив про наміри брати участь у наступних виборах.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на elDiario.es.

Санчес, коментуючи рішення саміту НАТО про збільшення оборонних витрат, сказав, що воно поширюється "на період після 2029 року".

"Це надихає мене думати, що я все одно залишуся головою уряду… Я вирішив балотуватися на наступних загальних виборах у 2027 році", – оголосив іспанський премʼєр.

Також він запевнив, що його уряд має підтримку в парламенті, незважаючи на напруженість через корупційні справи, які уразили його Соціалістичну робітничу партію.

"Інакше я б тут не був", – підсумував Санчес.

Нагадаємо, на тлі корупційних скандалів на прем'єр-міністра Педро Санчеса посилюється тиск з вимогою провести дострокові вибори.

Іспанія тим часом була єдиною державою, яка виступала публічно проти збільшення оборонних витрат у межах НАТО.