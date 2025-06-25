Премьер Испании, которому грозит отставка, планирует идти на следующие выборы

Испанский премьер-министр Педро Санчес на фоне проблем в коалиции, которые угрожают судьбе его правительства, объявил о намерениях участвовать в следующих выборах.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на elDiario.es.

Санчес, комментируя решение саммита НАТО об увеличении оборонных расходов, сказал, что оно распространяется "на период после 2029 года".

"Это вдохновляет меня думать, что я все равно останусь главой правительства... Я решил баллотироваться на следующих всеобщих выборах в 2027 году", – объявил испанский премьер.

Также он заверил, что его правительство имеет поддержку в парламенте, несмотря на напряженность из-за коррупционных дел, которые поразили его Социалистическую рабочую партию.

"Иначе меня бы здесь не было", – подытожил Санчес.

Напомним, на фоне коррупционных скандалов на премьер-министра Педро Санчеса усиливается давление с требованием провести досрочные выборы.

Испания тем временем была единственным государством, которое выступало публично против увеличения оборонных расходов в рамках НАТО.