У Гаазі заарештували демонстрантів, які протестували неподалік саміту НАТО

У нідерландському місті Гаага, де проходить саміт НАТО, заарештували протестувальників, які закликали припинити війну в секторі Гази.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

У середу, 25 червня, протестувальників заарештували біля будівлі в Гаазі, де світові лідери зібралися на саміт НАТО.

В протесті брали участь члени Extinction Rebellion та інших активістських груп.

Вони закликали світових лідерів припинити війну в секторі Гази та вирішити кліматичну кризу.

Scenes near our office today in The Hague. @NATO is in town, and so are the protesters 🔊 #NatoSummit2025 pic.twitter.com/0E1dg9jm0F

ЗМІ публікують кадри, як протестувальники сидять на заправній станції поблизу місця проведення саміту.

Protesters were seen dragged and then arrested by police in The Hague as they staged a sit-down protest at a petrol station on Wednesday.



Extinction Rebellion demonstrators and other activists gathered nearby to protest the two-day summit of NATO leaders. pic.twitter.com/6pFaj04L7Y