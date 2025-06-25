У Гаазі заарештували демонстрантів, які протестували неподалік саміту НАТО

У нідерландському місті Гаага, де проходить саміт НАТО, заарештували протестувальників, які закликали припинити війну в секторі Гази.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

У середу, 25 червня, протестувальників заарештували біля будівлі в Гаазі, де світові лідери зібралися на саміт НАТО.

В протесті брали участь члени Extinction Rebellion та інших активістських груп.

Вони закликали світових лідерів припинити війну в секторі Гази та вирішити кліматичну кризу.

Scenes near our office today in The Hague.@NATO is in town, and so are the protesters 🔊#NatoSummit2025 pic.twitter.com/0E1dg9jm0F – Pascal Murasira (@PascalMurasira) June 25, 2025

ЗМІ публікують кадри, як протестувальники сидять на заправній станції поблизу місця проведення саміту.

Protesters were seen dragged and then arrested by police in The Hague as they staged a sit-down protest at a petrol station on Wednesday.



Extinction Rebellion demonstrators and other activists gathered nearby to protest the two-day summit of NATO leaders. pic.twitter.com/6pFaj04L7Y – The Associated Press (@AP) June 25, 2025

Зазначимо, 24 червня представники лівої активістської групи Geef Tegengas заблокували залізничне сполучення на маршруті до Роттердама, таким чином висловлюючи протест проти НАТО та Ізраїлю.

Крім того, в ніч перед початком саміту НАТО у Гаазі на залізничній гілці з аеропорту "Схіпхол" до Амстердама й Утрехта сталася пожежа, внаслідок якої рух поїздів буде неможливим приблизно до кінця доби.

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