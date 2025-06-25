Укр Рус Eng

У Гаазі заарештували демонстрантів, які протестували неподалік саміту НАТО

відео
Новини — Середа, 25 червня 2025, 18:56 — Уляна Кричковська

У нідерландському місті Гаага, де проходить саміт НАТО, заарештували протестувальників, які закликали припинити війну в секторі Гази.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

У середу, 25 червня, протестувальників заарештували біля будівлі в Гаазі, де світові лідери зібралися на саміт НАТО.

В протесті брали участь члени Extinction Rebellion та інших активістських груп.

Вони закликали світових лідерів припинити війну в секторі Гази та вирішити кліматичну кризу.

ЗМІ публікують кадри, як протестувальники сидять на заправній станції поблизу місця проведення саміту.

Зазначимо, 24 червня представники лівої активістської групи Geef Tegengas заблокували залізничне сполучення на маршруті до Роттердама, таким чином висловлюючи протест проти НАТО та Ізраїлю.

Крім того, в ніч перед початком саміту НАТО у Гаазі на залізничній гілці з аеропорту "Схіпхол" до Амстердама й Утрехта сталася пожежа, внаслідок якої рух поїздів буде неможливим приблизно до кінця доби.

Читайте також: Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди інциденти Розширення НАТО
Реклама: