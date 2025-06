В Гааге арестовали демонстрантов, протестовавших недалеко от саммита НАТО

В нидерландском городе Гаага, где проходит саммит НАТО, арестовали протестующих, которые призывали прекратить войну в секторе Газа.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

В среду, 25 июня, протестующих арестовали возле здания в Гааге, где мировые лидеры собрались на саммит НАТО.

В протесте участвовали члены Extinction Rebellion и других активистских групп.

Scenes near our office today in The Hague. @NATO is in town, and so are the protesters 🔊 #NatoSummit2025 pic.twitter.com/0E1dg9jm0F

Они призвали мировых лидеров прекратить войну в секторе Газа и решить климатический кризис.

СМИ публикуют кадры, как протестующие сидят на заправочной станции возле места проведения саммита.

Protesters were seen dragged and then arrested by police in The Hague as they staged a sit-down protest at a petrol station on Wednesday.



Extinction Rebellion demonstrators and other activists gathered nearby to protest the two-day summit of NATO leaders. pic.twitter.com/6pFaj04L7Y