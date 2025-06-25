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В Гааге арестовали демонстрантов, протестовавших недалеко от саммита НАТО

Новости — Среда, 25 июня 2025, 18:56 — Уляна Кричковская

В нидерландском городе Гаага, где проходит саммит НАТО, арестовали протестующих, которые призывали прекратить войну в секторе Газа.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

В среду, 25 июня, протестующих арестовали возле здания в Гааге, где мировые лидеры собрались на саммит НАТО.

В протесте участвовали члены Extinction Rebellion и других активистских групп.

Они призвали мировых лидеров прекратить войну в секторе Газа и решить климатический кризис.

СМИ публикуют кадры, как протестующие сидят на заправочной станции возле места проведения саммита.

Отметим, 24 июня представители левой активистской группы Geef Tegengas заблокировали железнодорожное сообщение на маршруте в Роттердам, таким образом выражая протест против НАТО и Израиля.

Кроме того, в ночь перед началом саммита НАТО в Гааге на железнодорожной ветке из аэропорта "Схипхол" в Амстердам и Утрехт произошел пожар, в результате которого движение поездов будет невозможно примерно до конца суток.

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