Дуда очікує, що Трамп "незабаром" відвідає Польщу
Чинний президент Польщі Анджей Дуда вважає, що його наступник Кароль Навроцький та американський лідер Дональд Трамп найближчим часом обміняються візитами.
Про це він сказав на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
За словами Дуди, "ми можемо очікувати і візиту нового польського президента до Білого дому, і візиту президента США до Варшави".
"Звичайно, дати ще будуть узгоджені, але я припускаю, що це відбудеться незабаром", – додав він.
Польський президент також визнав, що дуже зрадів зустрічі Навроцького з Трампом у Білому домі, яка відбулася на початку травня, назвавши її "чудовим прогнозом" польсько-американських відносин.
"Обов'язком кожного президента Республіки Польща є зміцнення зв'язків зі США. Ми реалізуємо це роками, я реалізував це протягом 10 років і з гордістю слухаю, коли деякі експерти кажуть, що польсько-американські відносини є найкращими в нашій історії", – сказав Дуда.
Навроцький провів першу телефонну розмову з Трампом 10 червня, за підсумками якої заявив, що отримав запрошення до Білого дому.
Після перемоги Навроцького Державний департамент США висловив сподівання на тісну співпрацю із новим лідером країни.
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