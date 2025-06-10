Навроцький і Трамп у розмові обмінялися запрошеннями здійснити візит

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

За словами Навроцького, розмова видалася "дуже хороша".

"Ми говорили про тісні союзницькі та партнерські політичні відносини. Я запросив президента Трампа до Польщі. Я також отримав запрошення на зустріч у Білому Домі", – написав він.

Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem.

Rozmawialiśmy o bliskich relacjach sojuszniczych i partnerskich stosunkach politycznych. Zaprosiłem Prezydenta Trumpa do Polski. Otrzymałem też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.… pic.twitter.com/C9zdjiNMAc – Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 10, 2025

Варто зазначити, що Трамп особисто підтримав Навроцького перед виборами, прийнявши його у Білому домі 1 травня та побажавши успіху. А між першим та другим турами до Польщі прибула міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, яка напряму агітувала за Навроцького.

Після перемоги Навроцького Державний департамент США висловив сподівання на тісну співпрацю із новим лідером країни. Тоді ж у США наголосили – Польща є "зразковим союзником і ключовим учасником зміцнення НАТО та захисту його суверенної цілісності перед викликами сьогодення і майбутнього".

Трамп, своєю чергою, вітаючи Польщу, заявив, що країна "обрала переможця".

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.