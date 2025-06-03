США очікують на тісну співпрацю зі "зразковою" Польщею після перемоги Навроцького

Державний департамент США після перемоги Кароля Навроцького на президентських виборах Польщі висловив сподівання на тісну співпрацю із новим лідером країни.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, пише "Європейська правда".

У Держдепі наголосили, що Сполучені Штати та Польща мають міцне й тривале партнерство, яке "ґрунтується на взаємній відданості безпеці, процвітанню та верховенству права".

Також там відзначили, що населення країни "висловило свою позицію, підтримавши посилення збройних сил і захист кордонів".

У США наголосили – Польща є "зразковим союзником і ключовим учасником зміцнення НАТО та захисту його суверенної цілісності перед викликами сьогодення і майбутнього".

"Наша співпраця в енергетичному секторі – зокрема в сфері ядерної енергетики – підтримує зростаючі комерційні зв’язки та сприяє енергетичній безпеці Польщі. Ми з нетерпінням очікуємо на тісну співпрацю з обраним президентом Навроцьким та урядом Польщі для подальшого просування наших спільних пріоритетів", – додали у заяві.

США є для Польщі ключовим партнером у сфері оборони, і польська влада зазвичай орієнтується на Вашингтон у безпекових питаннях.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Варшава домовилась про низку закупівель оборонного обладнання у США та першою проголосила курс на 5% ВВП оборонних витрат.

А наприкінці травня писали, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до США обговорив із очільником Пентагону Пітом Гегсетом створення спільних американсько-польських оборонних компаній.

Детальніше про вибори у Польщі читайте тут: Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького