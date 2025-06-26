Зеленський нагадав про Нюрнберзький трибунал та чекає на процес проти Путіна

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських політиків розбудувати "трибунал проти Путіна", щоб його рішення стали історичним аналогом Нюрнберзького процесу.

Про це він заявив у ніч проти четверга у Страсбурзі, після підписання угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Зеленського, який прибув до Страсбурга зі значним запізненням після саміту НАТО у Гаазі, зустріла повна зала Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а європейські депутати, після повідомлення про підписання угоди щодо трибуналу, зустріли українську делегацію оваціями. Президент України своєю чергою подякував депутатам ПАРЄ за підтримку ідеї створення спецтрибуналу.

"Ви чітко показали, що російський напад на Україну – це напад на всю Європу. І це саме так! Це війна проти нашого спільного способу життя", – заявив він.

Зеленський закликав Раду Європи – організацію, на платформі якої буде створений трибунал, – до розбудови такого суду, який матиме історичну вагу.

"Світ ніколи не забуде про Нюрнберг", – зазначив він, а також провів аналогію з іншим спеціальним судом, що був створений у Європі у 1990-х – Міжнародним кримінальним трибуналом щодо колишньої Югославії (МТКЮ). "Тоді знову Європа та її партнери забезпечили, щоби правосуддя було вчинене. Цього разу – в Гаазі".

"Зараз потрібно зробити те саме стосовно російської агресії проти України. Цей злочин має бути засуджений чітко і однозначно. Світ потребує чесного історичного вердикту, щоб усі відповідальні за цю війну понесли відповідальність", – звернувся до ПАРЄ Володимир Зеленський.

Президент визнав, що підписання угоди з Радою Європи про створення цього суду – це "тільки початок". "Нам треба докласти зусиль, щоб це запрацювало. Щоб кожен російський злочинець зіткнувся з правосуддям. Включаючи Путіна!" – наголосив він.

Як повідомлялося, у середу Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ.

Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави і ухвалити вироки, у тому числі заочні, але щодо так званої "тройки" – президента, прем'єра та очільника МЗС – винесення вироку буде можливим лише після втрати ними посад. Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".