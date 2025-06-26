Зеленский напомнил о Нюрнбергском трибунале и ждет процесса против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских политиков выстроить "трибунал против Путина", чтобы его решения стали историческим аналогом Нюрнбергского процесса.

Об этом он заявил в ночь на четверг в Страсбурге, после подписания соглашения о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Зеленского, который прибыл в Страсбург со значительным опозданием после саммита НАТО в Гааге, встретил полный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а европейские депутаты, после сообщения о подписании соглашения по трибуналу, приветствовали украинскую делегацию овациями. Президент Украины в свою очередь поблагодарил депутатов ПАСЕ за поддержку идеи создания спецтрибунала.

"Вы четко показали, что российское нападение на Украину – это нападение на всю Европу. И это именно так! Это война против нашего общего образа жизни", – заявил он.

Зеленский призвал Совет Европы – организацию, на платформе которой будет создан трибунал, – к развитию такого суда, который будет иметь исторический вес.

"Мир никогда не забудет о Нюрнберге", – отметил он, а также провел аналогию с другим специальным судом, который был создан в Европе в 1990-х – Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ). "Тогда снова Европа и ее партнеры обеспечили, чтобы правосудие было совершено. На этот раз – в Гааге".

"Сейчас нужно сделать то же самое в отношении российской агрессии против Украины. Это преступление должно быть осуждено четко и однозначно. Мир нуждается в честном историческом вердикте, чтобы все ответственные за эту войну понесли ответственность", – обратился к ПАСЕ Владимир Зеленский.

Президент признал, что подписание соглашения с Советом Европы о создании этого суда – это "только начало". "Нам надо приложить усилия, чтобы это заработало. Чтобы каждый российский преступник столкнулся с правосудием. Включая Путина!" – подчеркнул он.

Как сообщалось, в среду Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале по преступлению агрессии РФ.

Будущий спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства и вынести приговоры, в том числе заочные, но в отношении так называемой "тройки" – президента, премьера и главы МИД – вынесение приговора будет возможным только после потери ими должностей. Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".