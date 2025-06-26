У Франції внаслідок негоди – двоє загиблих і 100 000 знеструмлених домівок

У багатьох регіонах Франції після спеки попередніх днів пройшли сильні грози зі шквалами; внаслідок негоди двоє людей загинули і близько 100 тисяч споживачів залишились без електропостачання.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Ввечері у середу в багатьох регіонах Франції пройшли сильні грози зі шквальним вітром, місцями пориви перевищували 100 км/год.

Внаслідок негоди загинули двоє людей. На півдні країни під Тулузою 12-річного хлопця вбило падаюче дерево. У муніципалітеті Майєнн на північному заході до жертв негоди зарахували чоловіка, який за кермом квадроцикла налетів на повалене дерево і загинув від травм.

Ще 17 людей отримали травми різної тяжкості.

Пожежно-рятувальні служби за ніч з середи на четвер здійснили близько 2500 виїздів, допомагаючи усувати наслідки негоди. У Парижі під час вечірньої зливи підтопило деякі вулиці, підземні переходи та станції метро.

На ранок 26 червня 100 тисяч споживачів залишались без світла через обірвані гілками лінії електропередач.

Раніше цього тижня у Берліні та довколишній землі Бранденбург внаслідок сильної бурі одна людина загинула і кілька серйозно постраждали.

Нагадаємо, на початку червня сильний шторм призвів до підтоплень і евакуації ТРЦ в столиці Румунії Бухаресті.