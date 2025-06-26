Во многих регионах Франции после жары предыдущих дней прошли сильные грозы со шквалами; в результате непогоды два человека погибли и около 100 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Вечером в среду во многих регионах Франции прошли сильные грозы со шквальным ветром, местами порывы превышали 100 км/ч.

В результате непогоды погибли два человека. На юге страны под Тулузой 12-летнего парня убило падающее дерево. В муниципалитете Майенн на северо-западе к жертвам непогоды причислили мужчину, который за рулем квадроцикла налетел на поваленное дерево и погиб от травм.

Еще 17 человек получили травмы различной тяжести.

Пожарно-спасательные службы за ночь со среды на четверг совершили около 2500 выездов, помогая устранять последствия непогоды. В Париже во время вечернего ливня подтопило некоторые улицы, подземные переходы и станции метро.

На утро 26 июня 100 тысяч потребителей оставались без света из-за оборванных ветвей линии электропередач.

Ранее на этой неделе в Берлине и близлежащей земле Бранденбург в результате сильной бури один человек погиб и несколько серьезно пострадали.

Напомним, в начале июня сильный шторм привел к подтоплениям и эвакуации ТРЦ в столице Румынии Бухаресте.