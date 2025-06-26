Єврокомісар: Європі необхідно мати армію дронів, аби захиститися від Росії

Комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європа повинна створити армію з мільйонів дронів, щоб захиститися від можливого нападу Росії.

Про це він сказав у інтерв’ю Sky News, пише "Європейська правда".

Комісар ЄС з питань оборони попередив, що Європа повинна бути здатна створити армію безпілотників на випадок нападу Росії.

За його словами, військова розвідка припускає, що російські війська можуть бути готові завдати удару по країні НАТО протягом найближчих п'яти років.

Відтак для самооборони, за словами Кубілюса, європейцям знадобляться мільйони безпілотників, і вони повинні почати готуватися вже зараз.

"Росія може мати близько п'яти мільйонів безпілотників, тому ми повинні мати більші потужності, щоб перемогти", – сказав він.

Єврокомісар попередив, що якщо очільник Кремля Владімір Путін віддасть наказ про напад – ціль зіткнеться з російським військами, здатними використовувати "мільйони безпілотників".

Розмірковуючи над тим, скільки одиниць потрібно іншим країнам, комісар навів приклад Литви, яка має спільний кордон з Росією та Білоруссю протяжністю близько 900 км.

"Якщо українцям потрібно чотири мільйони для 1200 км, нам потрібно близько трьох мільйонів дронів на рік, якщо почнеться війна, якщо настане "День Х", – додав він.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія може "перевірити оборонні зобов’язання" НАТО протягом найближчих п’яти років.

А Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

Читайте інтервʼю редактора "Європейської правди" з єврокомісаром Кубілюсом: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати.